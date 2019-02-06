7 февраля в столице отменят занятия для учащихся школ и колледжей

Это связанно с ухудшением погодных условий.

В связи с понижением температуры 7 февраля будут отменены занятия для учащихся школ и колледжей Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.

"7 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в распространенном сообщении.

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