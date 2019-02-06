Давиде Ливермор: Я часто задумываюсь, какой будет дальнейшая судьба героев опер

Создатели спектакля питают к опере "Евгений Онегин" любовь. Поэтому отнеслись к материалу с большим трепетом, что дает уверенность в успехе спектакля.

До долгожданной премьеры "Евгений Онегин" остаются считанные дни. Эта опера второе столетие не сходит со сцен музыкальных театров во всем мире. В ней композитор Петр Чайковский воспел высоту чувств и поэтичность души пушкинской Татьяны. В трактовке знаменитого итальянского режиссера Давиде Ливермора и всемирно известного маэстро Алана Бурибаева на сцене "Астана Опера" 8 и 9 февраля представят премьеру этой великолепной оперы при поддержке Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

У режиссера-постановщика Давиде Ливермора сложились крепкие дружеские связи с "Астана Опера". Первое его сотрудничество со столичным театром состоялось в 2017 году, когда Д. Ливермор был членом жюри престижнейшего вокального конкурса "Опералия" Пласидо Доминго. Тогда итальянский режиссер отметил, что в Казахстане культура развита на очень высоком уровне, также Д. Ливермор говорил об уникальности театра "Астана Опера". Летом прошлого года он поставил в "Астана Опера" "Турандот" Пуччини, а сегодня он работает над спектаклем "Евгений Онегин" П. Чайковского.

- В "Астана Опера" созданы все условия для работы. Отрадно, что к каждому культурному событию здесь относятся с большим трепетом. Например, на протяжении всех постановочных работ мы неоднократно встречались с министром Арыстанбеком Мухамедиулы, он принимал активное участие в творческом процессе подготовки оперы "Евгений Онегин", также мы с удовольствием музицировали вместе, министр – прекрасный музыкант, - сказал Давиде Ливермор.

"Евгений Онегин" или "Татьяна Ларина"?

Роман и опера носят одно название, но известно, что П. Чайковский, сохранив первозданные характеристики главных персонажей, сделал акцент на Татьяне Лариной и изначально хотел назвать оперу именем этой героини. Сцены оперы органично изображают душевные переживания лирических героев, подчеркивают глубину их чувств и эмоций. Успех оперы П. Чайковского "Евгений Онегин" заключался в том, что каждый зритель находил в музыкальном произведении отзвук своих собственных переживаний и чувств, а герои драмы воспринимались публикой, как живые и близкие по духу люди.

Режиссер-постановщик Давиде Ливермор считает, что опера "Евгений Онегин" является фундаментальной частью воспитания чувств для многих поколений.

- Мне бы хотелось, чтобы зрители после просмотра спектакля сказали, что эта история актуальна и сегодня, что она находит отклик в их сердцах и затрагивает их эмоции. В этой постановке мы увидим внутренний мир Татьяны. Узнаем, как молодая женщина приходит к женской зрелости, прекрасно осознавая, что она потеряла, что приобрела и открыла в жизни. Все это происходит с чувством глубокой зрелости. А также мне бы хотелось, чтобы внимание публики было сосредоточено именно на описании внутреннего мира Татьяны, - поясняет режиссер Давиде Дивермор.

Для этого постановщик сделал так, что в начале оперы покажут новую сцену, которой нет в партитуре: Татьяна в зрелом возрасте, подводя итог жизни, вспоминает дорогую сердцу историю любви, спрятанную в далекие уголки души, которая вызвала большие потрясения и самые сильные эмоции в ее жизни.

Дирижер-постановщик Алан Бурибаев отмечает, что П. Чайковский, обратившись к этому роману и сделав из него либретто для оперы, понимал огромную ответственность, так как популярность пушкинского "Евгения Онегина" во все времена была колоссальна.

- Композитор писал эту оперу в 1877 году, почти через 50 лет после создания романа. П. Чайковский включил в нее 7 сцен, которые в основном связаны с образом Татьяны, так как именно она является для него ключевым персонажем. Так, композитор начал писать оперу со сцены письма Татьяны. Две трети оперы были созданы очень быстро – летом 1877 года. Следующую часть оперы он закончил только в феврале следующего года из-за хлопот со своей женитьбой.

На репетициях маэстро поясняет, что каждый герой в опере имеет свой музыкальный образ.

- Я пытаюсь разогревать оркестр в моментах, где появляется Ленский, потому что у него очень горячий нрав, и остужать до ледяного состояния в сценах с циничным, сухим Онегиным, такими как их описывает Пушкин: "Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень".

Как поясняет дирижер-постановщик, композитор писал Николаю Рубейнштейну, что опера должна быть исполнена силами консерватории, поскольку молодые студенты консерватории, которые еще совсем не знают жизни, свежо подойдут к этой истории. Но этой опере была уготована совершенно иная судьба, и сегодня она украшает сцены всех ведущих театров мира и является одним из самых любимых оперных произведений в мире. - Я счастлив, что теперь она пополнит репертуар "Астана Опера", - заключил маэстро.

Магия сцены

И пока постановщики работают над содержанием оперы, все производственные цеха театра трудятся над оформлением спектакля.

Руководитель художественно-производственного комплекса Виктор Караре отметил, что трудоемкий процесс подготовки занял около полугода.

- Богатая природа в этой постановке будет гармонично сочетаться с архитектурой. Спектакль насыщен видеопроекциями. В одном из домов, где живут главные герои, вместо окон вмонтированы LED-экраны, на которых появятся красочные изображения. В постановке задействованы животные, к примеру, в картине дуэли будут участвовать лошади, а также публика увидит запряженный ими фаэтон. Кроме того, интересной для зрителей будет работа светового дизайнера, который выгодно подчеркнул объемные декорации, заполняющие собой всю сцену. Несомненно, на аудиторию произведет впечатление интерьер, украшенный огромной люстрой с плафоном, также удивит вращающийся большой круг с танцующими на нем парами молодых людей, а дополнит картину большое зеркало. Эта постановка отличается от многих предыдущих тем, что в ней много движущихся элементов декораций.

Художники по костюмам Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов ставят оперу "Евгений Онегин" впервые. Для этой постановки они подготовили около 250 костюмов, при этом использовали исторический крой, сохраняя технологии 1820 года, таким образом, костюмы выглядят некой реконструкцией нарядов тех времен.

Женские костюмы, которые создала художник Софья Тасмагамбетова, получились контрастными для всех трех актов. Платья крестьянок выглядят достаточно богатыми, у них интересная отделка. Если говорить о костюмах для исполнителей главных партий, то зрителей решили удивлять постепенно.

- Достаточно представить себе классические пушкинские времена, чтобы понять, в каком стиле выдержан спектакль. Начинается все достаточно просто: фасоны, отделка костюмов соответствуют сцене в саду, более пышные, нарядные, богатые и сложные костюмы можно будет увидеть в сценах именин Татьяны и греминского бала, для пошива костюмов этой сцены мы покрасили 300 метров органзы в разные оттенки синего. При этом необходимо было не потерять легкость, воздушность, так как сам цвет достаточно "тяжелый". Одним из моих любимых костюмов стало платье замужней Татьяны. В нем отражено глубокое душевное состояние героини. Впрочем, каждый характер персонажа, его возраст и социальный статус будут достаточно четко читаться в костюмах. К примеру, кокетливая, легкомысленная Ольга будет одета в достаточно яркие платья. Все женские костюмы объединены общей чертой - многослойность и большой объем. Кроме того, практически все платья отделаны вручную, - рассказывает Софья Тасмагамбетова.

- В сцене именин Татьяны мы ориентировались на 1820 год, как у А.С. Пушкина в "Евгении Онегине", но в сцене бала у Гремина мы немного перенесли время и показали 1830 год, а не 1826, как в романе. Это обусловлено тем, что в 30-х годах костюмы были интереснее, а также нам хотелось продемонстрировать контраст времен. Как ни странно, все художники по костюмам оперы "Евгений Онегин" отодвигают эпоху на 50-60 лет. Даже художники, делающие исторический спектакль, показывают конец XIX века, потому что костюмы 1820 года сделать намного сложнее, чем костюмы конца 1870 года, так как они понятнее и ближе к нам. У нас же публика увидит фраки, пошитые по моде, максимально близкой к оригиналу. Думаю, всех впечатлят очень сложные многоярусные прически с перьями и парики артистов. Мы отнеслись с огромной ответственностью к этому произведению, долго изучали детали, историю создания оперы. Старались быть достоверными, надеюсь, нам это удалось, - поясняет Павел Драгунов.

Художники по костюмам, по задумке режиссера-постановщика, использовали очень сдержанные цвета. Материалы полностью соответствуют представленной эпохе: сукно, тафта, шелк и другие ткани. Интересно, что мужчины-модники тогда носили по 5-6 жилетов, а галстуки завязывали по несколько часов, но артистам нужно завязать их один раз и надеть очень быстро. Для этого художники будут использовать маленькие театральные хитрости.

Своими секретами мастерства пользуются и бутафоры театра. Их главная задача – обеспечить артистам комфортное использование реквизита при исполнении. Например, 25 вил и грабель для крестьян они изготавливают в облегченном варианте, но, в тоже время, следят, чтобы инструменты получились прочными. Самая кропотливая работа была проделана над орденами и медалями. Предметы хотя и мелкие, но сделали их очень реалистичными. И здесь в ход шла практически ювелирная работа, в которую входила не только резка металла для придания специальной витиеватой формы ордена, но и инкрустация его искусственными камнями. Если присмотреться, то посередине можно увидеть даже лакированный рисунок.

Согласно либретто оперы, в сценах именин Татьяны и бала, гостей угощают различными яствами. Трудоемким стал процесс изготовления печений, их насчитывается около 800 – 900 штук. Сложность в том, что все они очень рельефны, в их основе лежит технология папье-маше. На печенье наносится разноцветная краска, как поясняют бутафоры - это "крем", и все они в эти моменты чувствуют себя немного кондитерами.

Женщины-мастера создают романтичные веера с кружевной отделкой, дамские сумочки, корзины для вязания, бокалы из пластика, которые совсем нельзя отличить от хрустальных. Мужчины-бутафоры делают канделябры, курительные трубки, трости, подносы, кулоны для часов и, конечно, револьверы для дуэли…

На высокой ноте

А сцену дуэли уже репетируют в зале. Онегин и Ленский отсчитывают шаги и целятся друг в друга. Партию Онегина готовят Алексей Исаев (Россия) и Талгат Мусабаев.

Талгат рассказывает, что в 24 года он впервые исполнил эту роль в Большом театре России.

- Партия Евгения Онегина всегда была близка мне, она подходит моему голосу. Это сложный спектакль, все в нем должно быть исполнено идеально. Роль Онегина очень многогранная, над ней можно работать бесконечно. С возрастом человек переосмысливает себя, так делает и мой герой, который неоднозначно относился к людям, и где-то даже не понимает себя самого. Считаю, что это персонаж из жизни. Предпочитаю смотреть на героев оперы не как на положительных и отрицательных, а как на обычных людей со своими сложными судьбами. Я исполнял этот спектакль много раз в разных театрах, но, думаю, что в нашем будет самая лучшая версия,- говорит Талгат Мусабаев.

Его коллега по цеху - Медет Чотабаев готовит партию Ленского, которая открыла артисту путь на сцену.

- После окончания консерватории это была моя первая партия, с ней я дебютировал в опере и так волновался, что в какой-то момент мне захотелось убежать со сцены. По прошествии многих лет, работая над этой ролью в "Астана Опера" передо мной встают задачи не только вокально, но и актерски суметь раскрыть образ моего героя. Сейчас идет самый интересный для всех артистов репетиционный процесс, и для меня большое удовольствие купаться в этом творчестве. Мы испытываем огромную ответственность за то, что эту историю все знают со школьной скамьи, а стало быть, необходимо создать такую магию на сцене, чтобы публика поверила нам.

Партию Ленского готовит также и Жан Тапин, который благодарен своей музыкальной судьбе, что ему удалось соприкоснуться с этой оперой вновь.

- Музыка Чайковского передает тонкие грани человеческой души. Ленский – поэт, романтик, он по-своему уникален. Я всегда с большим трепетом и упоением выхожу на сцену в этой роли. Мой герой погибает на дуэли, знаете, всегда сложно играть смерть, я переживаю за Ленского, жалею его и всякий раз настраиваюсь, пытаюсь войти в этот образ. Также для меня важно показать его первую влюбленность, волнение, знаю, что эти сцены очень одухотворяют публику.

Главную партию Татьяны готовят Галина Чеплакова и Айгуль Ниязова.

И если Галина Чеплакова впервые выйдет на сцену в этой роли, то Айгуль Ниязова блистала в этой партии уже не раз.

- Это произведение создано двумя гениями – Пушкиным и Чайковским, его по праву можно назвать шедевром мировой классики. Весь творческий коллектив предвкушает премьеру, сейчас идет сценическая работа над постановкой. Я с большим трепетом отношусь к этому образу, так как в опере П. Чайковского главной героиней все-таки является Татьяна Ларина. Основная идея и сложность этого персонажа в том, что на протяжении всей оперы Татьяна с ее единственной большой любовью в жизни, переживает трансформацию от юной девушки до светской дамы. Несмотря на свои чувства, приняв судьбу, она остается верной долгу чести и морали. Считаю, что эта опера способна затронуть сердца каждого сидящего в зале, - подчеркнула Айгуль Ниязова.

Свой образ Татьяны представит и Галина Чеплакова.

- Моя героиня нежная, кроткая, мечтательная, трогательная, безусловно, с богатым внутренним миром, она много переживает. Никогда не думала, что эта партия мне подходит, пока не прочувствовала ее до конца, тогда поняла, что она отражает то, что есть у меня внутри. Убеждена, чтобы суметь раскрыть этот образ, нужно опираться на жизненный опыт: узнать любовь, пережить и хорошие, и горькие моменты этого замечательного чувства. В работе над этой постановкой режиссер старается найти к каждому солисту свой индивидуальный подход.

Сестру Татьяны – Ольгу воплотят на сцене Дина Хамзина и Татьяна Вицинская.

Таланту Дины Хамзиной рукоплескали на многих сценах, в том числе в Большом театре России, где она великолепно создала образ Ольги. Певица поясняет, что в каждой исполняемой партии всегда старается найти какую-то изюминку.

- В Ольге на первый план выходит ее веселость и ветреность. Она незлая, очень легко относится к жизни, старается видеть вокруг себя только хорошее и радоваться этому. Ее можно играть по-разному, в вокальном плане мы сделали очень много находок, которые должны вызвать интересную реакцию публики. Эту партию я исполняла в Большом театре России, в ГАТОБ имени Абая. Мне нравится, что режиссер в нынешнем спектакле не уходит далеко от первоисточника. Это классическая постановка, в которой необходимо передать дух эпохи, и, конечно, многое зависит от актерской работы. У нас замечательная постановочная команда, которая делится с нами новым ценным опытом.

Для Татьяны Вицинской Ольга – одна из любимых ее ролей.

- Думаю, публика будет очень довольна предстоящей премьерой, так как режиссерская концепция видения персонажей полностью совпадает с тем, что дает нам А.С. Пушкин. И мы стараемся воплотить эти образы через свою артистическую игру, голос и великую музыку П.И. Чайковского. Перед тем, как начались постановочные работы, я перечитала роман и посмотрела множество разных постановок в Интернете. Конечно же, я буду опираться на уже имеющийся опыт исполнения этой роли, но постараюсь найти и новые краски в голосе для передачи всей красоты образа. Как правило, для меццо-сопрано все партии оказываются драматическими, партия Ольги, пожалуй, одна из немногих, где героиня счастлива, красива, молода, что дает мне особое вдохновение.

Помимо вокалистов, большую работу в подготовке к опере проделали артисты балета под руководством хореографа-постановщика Елены Шерстневой.

Опера "Евгений Онегин" бессмертна, это объясняется отчасти свойствами самого романа. Какая судьба уготована этой постановке в "Астана Опера", пока сказать сложно, но тот факт, что все создатели спектакля питают к "Евгению Онегину" безусловную любовь, отнеслись к материалу с большим трепетом, дает уверенность в успехе спектакля.

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