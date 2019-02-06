США намерены начать создавать запрещенные ДРСМД ракеты

По этому вопросу Вашингтон планирует консультироваться с союзниками, отметила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Соединенные Штаты намерены после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) создавать запрещенные этим соглашением ракеты, консультируясь со своими партнерами и союзниками. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

"Министерство обороны теперь будет иметь возможность проводить те исследования и разработки, которые оно проводить не могло, потому что мы выполняли договор. Так что министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем, которые ранее мы не могли создавать", - сказала она. "Важно также отметить работу с партнерами и союзниками в период до, во время и после [выхода США из ДРСМД], этот диалог будет иметь место между министерством обороны и нашими партнерами", - добавила Томпсон.

Она добавила, Вашингтон продолжает выполнять свои обязательства. "Что касается контроля над ядерным вооружением, для Соединенных Штатов никаких изменений в этом отношении нет. Мы продолжаем выполнять свои обязательства и следовать стандартам, которые были нами установлены. Я недавно вернулась с [конференция стран] "ядерной пятерки" в Пекине, где мы говорили о важности нераспространения, стандартах, касающихся ядерного оружия и ядерных программ. У меня были дискуссии с китайскими и российскими коллегами, британцами и французами, эти стандарты остаются неизменными", - сказала она.

"Диалог [с Россией] остается важным элементом, и дипломатия является ключевой и необходимой для этого", - отметила Томпсон. "Возвращение к соблюдению договора является обязанностью России, но мы будем продолжать взаимодействие по мере необходимости", - добавила заместитель госсекретаря.

Томпсон также заявила, что "США не предпринимают шагов в качестве реакции на действия России". "Мы действуем так, чтобы поддерживать и защищать безопасность американского народа, что бы для этого ни потребовалось. Мы будем создавать системы, мы продолжим совершенствовать и модернизировать эти системы, которые укрепят безопасность американского народа", - отметила заместитель госсекретаря, комментируя последние заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о разработках новых ракетных систем в ответ на решение Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.

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