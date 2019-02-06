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IBF нанесла Головкину еще один "удар"

GGG потерял строчку в рейтинге.

Фото : worthpoint.com6 февраля 2019, 21:46

Вышел обновленный рейтинг Международной боксерской федерации (IBF) во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин потерял одну строчку, став 11-м. Чемпионом IBF является американец Дэниэл Джейкобс, первая строчка остается вакантной, затем в ТОП-3 располагаются эквадорско-немецкий боксер Джек Кулкай и украинец Сергей Деревянченко.

Весной IBF лишила GGG своего титула в связи с отказом от проведения обязательной защиты в поединке с Деревянченко.

В полусредней категории другой наш соотечественник Бахтияр Эюбов сохранил за собой 14-е место.

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