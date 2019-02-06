В Алматы прозвучит сигнал "Внимание всем!"

Сигнал будет звучать ежемесячно в первый четверг в 12:55.

7 февраля 2019 года в 12:55 Департамент по ЧС города Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

"В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг в 12:55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг", - говорится в сообщении.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

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