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Нурмагомедов может покинуть ММА ради бокса

Возможно, он перейдет в бокс раньше, чем закончит карьеру в ММА.

Фото : Public.am7 февраля 2019, 00:47

Федерация бокса России обсуждает с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым идею проведения боксерского поединка в спорткомплексе "Лужники" в текущем году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Идет обсуждение вопроса о переходе Хабиба в бокс, диалог на серьезной волне. Не хочется говорить о наших планах, но мы их реализуем, осталось понять, когда и где. Приблизительно в августе мы хотим организовать с ним боксерский бой в "Лужниках" в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу [в Екатеринбурге]", - заявил Кремлев.

"Хотим, чтобы Хабиб полноценно выступал в боксе. Уверен, у нас есть грамотные тренеры, которые могут дать ему грамотную школу бокса. Тем более физически он готов. Может быть, он перейдет в бокс раньше, чем закончит карьеру в ММА", - добавил генсек федерации.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2019 года.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Россиянину также придется выплатить штраф в размере $500 тыс. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2018 года.


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