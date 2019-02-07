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Власти Италии выступают против вмешательства в дела Венесуэлы

Пикки отметил, что позиция Италии исходит из необходимости защитить многочисленную итальянскую общину в латиноамериканской стране.

Фото : centromachiavelli.com7 февраля 2019, 01:20

Италия поддерживает предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости всеохватных переговоров по ситуации в Венесуэле, заявил РИА Новости замглавы итальянского МИД Гульельмо Пикки.

"Конечно, мы абсолютно против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Но проблема заключается в том, что международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не президентских выборов", — отметил дипломат.

По его словам, из-за этого легитимными считаются только выборы Хуана Гуаидо.

"Мы оценили недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о предложении международного посредничества и поиске дипломатического решения кризиса", — добавил он.

Пикки отметил, что позиция Италии исходит из необходимости защитить многочисленную итальянскую общину в латиноамериканской стране.

"Защита итальянского национального сообщества в Венесуэле с одной стороны, и свободные и честные выборы, с другой стороны, остаются нашими главными приоритетами, и мы будем продвигать их в рамках любых контактных групп", — заявил он.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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