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Меня хотят убить - Янукович сообщил о готовящемся покушении

Янукович подчеркнул, что такие угрозы являются недопустимыми.

Фото : Reuters7 февраля 2019, 01:53

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его могут убить, сообщает Вести.Ru.

В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24", он сказал, что ему стала поступать информация о готовящихся покушениях на него и других политиков. В частности, по его словам, за одним из кандидатов Запорожской области "гонялись радикалы".

Также угрозы поступают в адрес лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука​​​.

Янукович подчеркнул, что такие угрозы являются недопустимыми. Так как киевская власть "говорит о демократических принципах" и о том, что "верховенство права, свобода слова и права человека лежат в фундаменте этого государства".


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