Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В 584 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.

Фото : CivicPlus7 февраля 2019, 02:00

6 февраля 2019 года в 22 час 30 мин 14 сек по времени Астаны (16 час 30 мин 14 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 584 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 41.01° с.ш. 83.32° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты