В 584 км от Алматы произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.
Фото : CivicPlus7 февраля 2019, 02:00
6 февраля 2019 года в 22 час 30 мин 14 сек по времени Астаны (16 час 30 мин 14 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 584 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 41.01° с.ш. 83.32° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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