В Алматы целый год разыскивают мужчину

Родные предполагают, что пропавшего могут удерживать силой.

40-летний Канатбек Шаргинова ушёл из дома прошлой зимой и до сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Родные предполагают, что пропавшего могут удерживать силой, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Тетя пропавшего бережно хранит вещи племянника. Они так и висят в шкафу, словно он ушёл на работу, а наступит вечер и вот-вот войдёт в дом. Бабушка отмечает - парень всегда был скромным и молчаливым, физически крепким, на учёте по болезни нигде не состоял. Был опорой и кормильцем семьи. В тот февральский день, вспоминает женщина, оставался дома с маленькой сестрёнкой. Девочка и рассказала, что дядю Каната вызвал незнакомый мужчина.

"Арайка только дома была, маленькая сестренка его, она говорит, я не видела, она обычно окна открывает. Я открыла, - говорит. Канат-Канат два раза позвала, и он, говорит, вышел, заново зашел, куртку надел, кроссовки надел и вышел. Сотка вечером включенная была, он не отвечал, потому уже в 8 часов опять звоню, она уже отключённая", - сказала тётя Канатбека Шаргинова Мария Шаргинова.

Родные ждали несколько дней, думали, вдруг уехал по срочным делам, а потом заявили в полицию. Но до сих пор о 40-летнем Канатбеке Шаргинове ничего неизвестно. Побывали родные даже у ясновидящих. Жив, говорят, не голодает, но вот выбраться не может.

"Может быть он потерял память, может кто-то его сильно избил. И поэтому он не может домой вернуться. Сам бы он никогда так с нами не поступил. Он даже на работе, когда задерживался - звонил, предупреждал. Я прошу всех, кто что- либо узнает о Канатбеке сообщить нам информацию", - добавила сестра Эльмира Джангазиева.

Больше всех скучает по дяде восьмилетняя Арай. Он всегда отводил её в школу. Был добрым и внимательным к девочке.

Мысль о том, что Канатбека нет в живых домочадцы не допускают. Чутко следят за скрипом калитки. Молятся и надеются на его скорейшее возвращение.

"Жаным Канат, я обращаюсь к тебе, как мама, я тебя воспитывала с 12-13 лет. Прошу тебя, вернись домой, мы все тебя ждём. Тебя Арайка больше всех ждёт", - сказала тётя Мария Шаргинова.

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