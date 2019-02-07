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Молодожены из Астаны вместо пышного тоя сделали подарок детям

И жених, и невеста - волонтеры.

Фото : кадр из видео7 февраля 2019, 06:16

Молодежь все чаще отказывается от пышных свадебных церемоний. Будущие молодожены понимают, что роскошным тоем сегодня никого не удивишь. Нередко казахстанцы выбирают церемонии в необычном для нашего общества формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Дидар Сатпаев и Лаура Джунисбекова решили разделить радость свадьбы с детьми из школы-интерната.

- У нас было единогласное решение - делать добрые дела детям, помогать чем можем. И решили вместо пышной свадьбы лучше детям сделать приятное. Наши родственники нас поддерживают, - сказал Дидар Сатпаев.

- Главное для меня - это эмоции наших особенных деток, которые вместе с нами точно также радуются, веселятся и проводят этот день. Мы хотим порадовать их и призвать нашу молодежь не тратить миллионную сумму денег на эти роскошные рестораны, банкеты. Лучше целенаправленно направить их на благотворительность, на что-то доброе, - отметила Лаура Джунисбекова.

И жених, и невеста - оба волонтеры. Познакомились, занимаясь добрыми делами. Несколько лет Дидар и Лаура раз в неделю на безвозмездной основе проводят с детьми занятия по рисованию и боевым искусствам. Поэтому обойтись без любимых подопечных в самый важный день в своей жизни молодожены не смогли и решили отметить вместе. На этой необыкновенной свадьбе молодожены не принимали подарки, а преподносили их сами - на память об этом дне они оставили детям напольную боксерскую грушу!


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