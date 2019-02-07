Школьные занятия отменены в ряде регионов

Местами температура доходит до минус 35°.

В нескольких регионах страны отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Так, в Астане ученики 0-11 (12) классов первой смены, а также студенты 1-2 курсов колледжей не идут на занятия из-за морозов.

В Павлодаре температура снизилась до минус 35°. Занятия отменены для учащихся 1-11 классов первой смены.

В Усть-Каменогорске ученики 1-9 классов первой смены останутся дома, температура воздуха достигла минус 33°. В Семее 35° мороза. Отменены занятия учащихся 1-11 классов второй смены, и 1-2 курсов колледжей. В Бородулихинском районе минус 35°, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей. В Шемонаихинском районе также минус 35°. Занятия отменены для учащихся 1-11 классов обеих смен, а также 1-2 курсов колледжей. В Аягозском районе минус 31°, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы первой смены.

В Караганде температура воздуха составила минус 33-35°. Учащиеся первой и второй смены 0-11 классов пропустят занятия.

В Костанае минус 31°. Занятия отменены для учащихся 0-11 классов первой смены. По решению администрации учебных заведений занятия для учащихся 1-2 курсов колледжей, также могут быть отменены.

В Кокшетау из-за низкой температуры отменяются занятия для учащихся с 0 по 11 класс первой смены. То же самое и для учащихся Петропавловска.

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