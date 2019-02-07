Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала
О личности погибшего не сообщается.
Фото : Euronews7 февраля 2019, 07:31
Спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, передает ТАСС.
"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", - сообщает агентство Press Association. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.
Обломки самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции, проводившейся AIBB и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.
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