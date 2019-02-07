Назначена дата главного судебного разбирательства в отношении Ильяса Кара

Оно состоится 12 февраля.

Главное судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием водителя Gelandewagen Ильяса Кара назначено на 12 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на данные "Судебного кабинета".

Дело передано судье Селицкому Роману Валерьевичу.

29 января стало известно, что дело было направлено в суд. Ильяс Кар обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и оставлении места дорожно-транспортного происшествия (ст. 345 ч.4, и ст. 347 УК).

Авария произошла в декабре 2018 года в Алматы. Погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова. Скрывшийся после аварии водитель был задержан. Позже стало известно, что за рулем Gelandewagen находился Ильяс Кар.

В Департаменте полиции сообщили, что вина подозреваемого в ходе досудебного расследования была доказана. Ранее в соцсетях распространялась информация о прекращении уголовного преследования в отношении Ильяса Кара, однако ее опровергли в полиции. Также в ДП Алматы предупредили об ответственности за распространение ложной информации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!