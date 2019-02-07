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Учительницу хотели уволить за фото в купальнике

За неё заступились родители детей. Теперь многие из них также пристрастились к зимнему плаванию.

Фото : личный архив7 февраля 2019, 08:06

В Барнауле учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в купальнике, которое она выложила в соцсети, передает Life.

По словам педагога, к закаливанию её пристрастил супруг. И на одном из соревнований Татьяна сфотографировалась в закрытом купальнике

Кому-то из родителей учеников фото не понравилось. Они пожаловались директору, которая посчитала поведение 38-летней учительницы аморальным и сказала писать заявление об уходе.

- Конечно, реакция людей показалась странной. Было неприятно, неожиданно. Наверное, это доля зависти со стороны тех, кто любит жаловаться на болячки. Но коллеги не критиковали меня, многие даже были не в курсе происходящего, - рассказала Татьяна местному телеканалу "Катунь 24".

Впрочем, на защиту уволенного педагога встали родители, чьим детям нравилось учиться под началом Татьяны Кувшинниковой.

- На следующий день родители из моего класса собрали подписи, написали ходатайство директору - и ситуация благополучно разрешилась, - призналась она.

Также учительница заявила, что после одного из первых соревнований её приняли в федерацию закаливания и зимнего плавания "Белые медведи". Теперь, по словам женщины, некоторые ученики и их родители тоже ходят закаляться на озеро.


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