NASA зафиксировало снижение температуры на Земле второй год подряд

После пика роста глобальных температур в 2016 году второй год подряд наблюдается их снижение.

Прошедший 2018 год показал некоторое снижение глобальной температуры на Земле по сравнению с пиком 2016 года, однако все же вошел в пятерку самых жарких лет на планете с 1880 года, передает РБК.

Об этом говорится в исследовании Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NОАА) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 2018 году средняя температура на Земле была на 0,83 градуса Цельсия выше, чем отмеченный учеными "нормальный" уровень. На пике — в 2016 году, превышение составляло 1 градус Цельсия.

​Таким образом рекордными, по данным NASA, являются последние пять лет, среди которых прошлый год занял четвертое место — ниже рост глобальной температуры оказался только в 2014 года — 0,74 градуса Цельсия.

О том, что 2018 года занял четвертое место в рейтинге самых жарких лет заявила и Всемирная метеорологическая организация ООН. Она сделала свои выводы, основываясь на данных метеорологов из США, Великобритании, Японии и Европы.

"Долгосрочная температурная тенденция гораздо важнее, чем ранжирование отдельных лет, и эта тенденция является восходящей", — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас в своем заявлении. "20 самых теплых лет были отмечены за последние 22 года", — уточнил он.

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