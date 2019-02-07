Патриотизм начинается с родного производства

Для настоящего патриота не важно – занимается ли он бизнесом или состоит на государственной службе.

Казахстанцы уже привыкли одеваться в импорт, поскольку в настоящее время отечественная легкая промышленность обеспечивает внутренний спрос не более чем на 10 процентов.

В 1990-е наша отрасль пережила упадок: в этот период производство тканей, кожи, чулочно-носочных изделий сократилось в десятки раз.

Незагруженность производственных мощностей предприятий, нехватка кадров, отсутствие льгот и заказов на продукцию внутри страны, - это далеко не полный перечень проблем в отрасли.

"Надо восстанавливать легкую промышленность. У нас все есть: хлопок, шерсть, кожа. Современную одежду надо шить, обувь хорошую. Армия, полиция нашу одежду должны носить. Мы будем развивать индустриальную политику", - заявил Президент страны Нурсултан Назарбаев на предновогодней встрече с журналистами.

Для настоящего патриота не важно – занимается ли он бизнесом или состоит на государственной службе. Важно то, что он делает для своей страны.

Важно то, насколько лично твоя текущая деятельность встроена в процесс индустриализации государства, в процессе насыщения внутреннего рынка товарами казахстанского производства.

Патриотизм состоит не только в размахивании национальным флагом. Смысл в таком действии будет только тогда, когда и сам флаг, и ткань, из которого он пошит, будут казахстанского производства.

Кстати, и чай по-казахски настоящим может быть только с казахстанским молоком.

Всегда было и патриотично и, что не маловажно для государства – безопасно, себя как минимум кормить и одевать. Тем более - сейчас, когда казахстанские предприятия уже давно производят хорошие продукты, одежду, мебель и прочие необходимые для жизни вещи.

И настоящий патриотизм может стать тем связующим звеном, той консолидирующей силой, которая поднимет нашу промышленность.

Патриотизм потребителя заключается в том, чтобы отдавать предпочтение продукции казахстанских производителей.

Но он, в свою очередь, может быть основан только на патриотизме предпринимателя, чья любовь к Отечеству проявляется в производстве товаров высочайшего качества.

Государство же со своей стороны создает все условия для развития национальной промышленности, убирая барьеры и поддерживая казахстанских производителей. Начиная с текущего года 600 млрд тенге будут направлены в первую очередь на импортозамещение.

"Всё, конечно, производить не будем, но необходимый безопасный уровень производства основных товаров для населения предусмотрен", - заявил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев на расширенном заседании кабинета министров 30 января 2019 года.

На наш взгляд, именно такой сплав: "правительство – бизнес – потребитель" и позволит нам последовательно развивать свою экономику.

А развивать её надо с простых вещей: накормить страну казахстанскими продуктами и одеть в казахстанскую одежду, создавая национальные бренды.

Невосполнимые природные богатства необходимо оставить для будущих поколений. А для нас сейчас важно развивать не сырьевой сектор экономики и, в частности, лёгкую промышленность, увеличивая её вклад в ВВП.

Для членов консорциума отечественных производителей "Жасампаз" было великой честью представлять оборонную промышленность Казахстана на выставках в Киргизии, России, Армении и дважды Узбекистане.

Мы считаем критически важным тот факт, что наша армия экипирована в форму с надписью "Сделано в Казахстане"

И наш патриотизм проявляется в том, что "Жасампаз", объединяя десятки ведущих отечественных производств, развивает национальную лёгкую промышленность. А её динамичное развитие возможно только через увеличение доли местного содержания в сырье: текстиль, кожа, мех, шерсть, пряжа, отделочные материалы, фурнитура и т. д.

На уже упомянутом заседании правительства 30 января 2019 года Глава государства также высказался по теме импортозамещения в лёгкой промышленности:

"По импорту ещё нужно сказать: одежда, самая простая одежда - всё у нас привозится из-за рубежа. Вчера на встрече с молодёжью, на открытии Года молодёжи, мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему их не развивать?"

До 2015 года доля местного содержания в сырье при производстве вещевого имущества для казахстанской армии была нулевой. Уже в 2016 году она была увеличена до 41 %, в 2017 году - до 47 %, в 2018 – до 60%. К 2020 году её планируется увеличить до 100%.

Такой рост стал возможен только благодаря самоорганизации производственников и развития межфирменной кооперации внутри консорциума. Причем даже при выполнении коммерческого (не оборонного) заказа, сырьё, фурнитура и комплектующие приобретаются только у членов консорциума.

Производственники "Жасампаза" понимают, что даже если ты ярый индивидуалист и великий профессионал, лучше всего твой потенциал раскроется именно в сообществе созидателей.

Подтверждением этому является тот факт, что в момент создания объединения в 2016 в него входило всего 5 предприятий. На данный момент в консорциуме представлены 57 крупнейших производств лёгкой промышленности и обрабатывающего сектора Казахстана.

Добавим: 57 предприятий-патриотов Казахстана.

Мы считаем патриотичным развивать производство с высокой добавленной стоимостью и высоким казахстанским содержанием.

Мы считаем патриотичным повышать долю лёгкой промышленности в ВВП страны.

Мы считаем патриотичным не поддерживать иностранных производителей, сохранять бюджетные средства внутри страны и развивать национальную отрасль.

Чем выше казахстанское содержание в конечном продукте на всех участках его производства, тем большее количество налогов поступит в государственную казну. И как следствие, увеличатся государственные инвестиции в повышение благосостояния народа страны: науку, культуру, образование и социальную сферу.

В апреле 2017 года на встрече участникам проекта "100 новых лиц Казахстана" Глава государства сказал: "Патриотизм начинается с родного дома, родного края".

Мы бы хотели добавить еще три слова – "с родного производства"

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