Нацбанк прокомментировал продажу "Цеснабанка"

АО "Цеснабанк" обладает существенным запасом высоколиквидных активов, что позволяет банку выполнять все свои обязательства перед клиентами и кредиторами в полном объеме.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков прокомментировал поступающие вопросы СМИ, связанные с финансовой устойчивостью АО "Цеснабанк", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"Реализованный правительством и Национальным банком Казахстана комплекс мер и привлечение в АО "Цеснабанк" нового инвестора позволили оздоровить АО "Цеснабанк". В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального банка", - отметил он.

По словам зампредседателя, АО "Цеснабанк" обладает существенным запасом высоколиквидных активов, что позволяет банку выполнять все свои обязательства перед клиентами и кредиторами в полном объеме. К тому же большинство обязательств банка имеют долгосрочный характер, обеспечивая банк стабильной базой фондирования. На это указывает соотношение облигаций банка к депозитам, которое в несколько раз превышает средний показатель по системе, составляющий не более 20%.

"Кроме того, "АО "Цеснабанк" сформировал дополнительные провизии на сумму, достаточную для покрытия всех возможных убытков от обесценения кредитного портфеля. Также АО "Цеснабанк" в полном объеме погасил стабилизационный заем, ранее предоставленный Национальным банком. Таким образом, АО "Цеснабанк" полностью оздоровлен, продолжит осуществлять деятельность в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами и вкладчиками", - заключил Смоляков.

6 февраля стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей АО "First Heartland Securities" (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО "Цеснабанк".

"Цеснабанк" продолжит функционировать в качестве устойчивого финансового института, исполняющего свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. Дальнейшую стратегию развития АО "Цеснабанк" будут определять акционеры FHS

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