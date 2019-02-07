В Кыргызстане просят увеличить вознаграждение за отстрел волков

К депутату обратились жители отдаленных районов.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев во время заседания Жогорку Кенеша попросил увеличить размер вознаграждения за отстрел волков, передает КирТАГ.

"За отстрел волков в качестве вознаграждения оплачивают 6 тыс. сомов, а на отстрел одного волка выходят по 10 человек. После налоговых и социальных отчислений, на руки получают всего 4 тыс. 800 сомов. Ко мне обратились жители отдаленных районов с просьбой увеличить размер выплаты", - сказал К. Жолдошбаев.

По его словам, ранее он просил вертолет, чтобы произвести отстрел волков.

"Но глава госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов написал, что из вертолета производить охоту на волков нельзя. А почему нельзя, я не понимаю. С волками надо бороться всеми способами, так как им уже в горах есть нечего, поэтому они спустились в населенные пункты", - добавил депутат.

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