Казахстанки в Топ-10 чемпионата мира: Прыгали на глаз, нет нужного спортивного инвентаря
Представительницы лыжной акробатики показали достойный результат на мировом первенстве.
Казахстанки Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева вошли в Топ-10 на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, передает Zakon.kz.
Успешно преодолев квалификацию накануне, казахстанки вышли на финальные заезды с оптимистичным настроем. И чутье не подвело– из 12 финалисток наши спортсменки сумели занять позиции в Топ-10. Акмаржан Калмурзаева среди лидеров мировой лыжной акробатики стала 8-й, Жанбота Алдабергенова заняла 9 место. Лучшие их прыжки судьи оценили на 78,88 и 73,95 баллов соответственно.
Чемпионкой мира стала Александра Романовская из Беларуси (113,18 баллов), серебро у россиянки Любовь Никитиной (89,88), бронза у китаянки Сю Минтао (89,88).
Как мы сообщали ранее, в команде по лыжной акробатике после зимней Олимпиады-2018 сменился главный тренер– сборную возглавил Геннадий Намереков, спортсменки выучили новые прыжки.
Правда, подготовка оказалась "рваной". Об этом написала в своем Instagram сама Жанбота Алдабергенова.
"Наш первый старт и сразу же Чемпионат Мира, новый главный тренер. Без водной подготовки, целое лето позабыв про существование лыж. И только недавно, удалось нам провести сбор в Финляндии, и то, всего недельку (хотя бы). У нас ноги не слушались, не могли прыгать то, что элементарно каждый день выполняли. Прыгали на глаз, так как у нас нет нужного спортивного инвентаря. И вот, смотрите каков наш результат. Геннадий Николаевич верил, что мы все сможем и мы доказали это на деле", - пишет Жанбота Алдабергенова.
Результат нашей команды она оценивает как очень достойный. Действительно, попасть в Топ-10 на чемпионате мира, где выступают лучшие из лучших, дорогого стоит и не каждому по плечу.
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Наш первый старт и сразу же Чемпионат Мира!!! + новый "главный тренер"???? Без Водной Подготовки, целое лето позабыв про существование лыж. И только недавно, удалось нам провести сбор в Финляндии, и то, ВСЕГО НЕДЕЛЬКУ.[хотя бы] У нас ноги неслушались,немогли прыгать то,что элементарно каждый день выполняли. Прыгали На Глаз???? так как у нас нет нужного спортивного инвентаря. И вот, смотрите каков наш результат???? Геннадий Николаевич верил, что мы всё сможем и мы доказали это на деле. У нас новые небывалые результаты Мы в ТОП-10ке на Чемпионате мира. @akma_r_zhan 8- место Я 9-ое????????????
Выступят ли казахстанцы на предстоящих этапах Кубка мира по лыжной акробатике, пока не известно.
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ТОП 10 на Чемпионате Мира Чего до этого дня не было в истории фристайла акробатики 2 девушки казашки, с минимальной подготовкой смогли пробиться в финал в очень непростые погодные условия. И да! Я очень счастлива, что мы не упустили этот единственный шанс доказать, что мы не без перспективные! (как было сказано в нашу сторону годом ранее) И мы будем стараться держать высшую планку всегда! Пока у нас будет поддержка . Спасибо НОК РК, Геннадий Николаевич и Жибек за веру в нас!!! И поддержку, и конечно же пинки, которые очень важны в определенные моменты лени ???? #WorldChampionship#2019#Final#TOP10#World#KazakhstanFreestyleTeam#FreestyleAerials#NOK#Kazakhstan#Almaty
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду продолжается, 8 и 9 февраля в борьбу за награды вступят представители другой дисциплины фристайла – могула
Альберт Ахметов
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