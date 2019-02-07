Казахстанки в Топ-10 чемпионата мира: Прыгали на глаз, нет нужного спортивного инвентаря

Представительницы лыжной акробатики показали достойный результат на мировом первенстве.

Казахстанки Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева вошли в Топ-10 на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, передает Zakon.kz.

Успешно преодолев квалификацию накануне, казахстанки вышли на финальные заезды с оптимистичным настроем. И чутье не подвело– из 12 финалисток наши спортсменки сумели занять позиции в Топ-10. Акмаржан Калмурзаева среди лидеров мировой лыжной акробатики стала 8-й, Жанбота Алдабергенова заняла 9 место. Лучшие их прыжки судьи оценили на 78,88 и 73,95 баллов соответственно.

Чемпионкой мира стала Александра Романовская из Беларуси (113,18 баллов), серебро у россиянки Любовь Никитиной (89,88), бронза у китаянки Сю Минтао (89,88).

Как мы сообщали ранее, в команде по лыжной акробатике после зимней Олимпиады-2018 сменился главный тренер– сборную возглавил Геннадий Намереков, спортсменки выучили новые прыжки.

Правда, подготовка оказалась "рваной". Об этом написала в своем Instagram сама Жанбота Алдабергенова.

"Наш первый старт и сразу же Чемпионат Мира, новый главный тренер. Без водной подготовки, целое лето позабыв про существование лыж. И только недавно, удалось нам провести сбор в Финляндии, и то, всего недельку (хотя бы). У нас ноги не слушались, не могли прыгать то, что элементарно каждый день выполняли. Прыгали на глаз, так как у нас нет нужного спортивного инвентаря. И вот, смотрите каков наш результат. Геннадий Николаевич верил, что мы все сможем и мы доказали это на деле", - пишет Жанбота Алдабергенова.

Результат нашей команды она оценивает как очень достойный. Действительно, попасть в Топ-10 на чемпионате мира, где выступают лучшие из лучших, дорогого стоит и не каждому по плечу.

Выступят ли казахстанцы на предстоящих этапах Кубка мира по лыжной акробатике, пока не известно.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду продолжается, 8 и 9 февраля в борьбу за награды вступят представители другой дисциплины фристайла – могула

Альберт Ахметов

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