В ряде регионов отменены занятия для второй смены у школьников и студентов

Занятия для первой смены в этих городах также были отменены.

Занятия для учащихся второй смены отменены у школьников и студентов колледжей, передает Zakon.kz.

Так, Управление образования Астаны сообщило о том, что в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются.

В Восточно-Казахстанской области:

Семей, температура воздуха минус 35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 2 смены, 1-2 курсы колледжей.

Шемонаихинский район, минус 35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1-2 смены, 1-2 курсы колледжей.

Караганда - отмена занятий для учащихся с 1 по 11 классы второй смены.

В Костанае отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены.

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