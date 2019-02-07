В Казахстане сформированы составы 10 202 избирательных комиссий

По сравнению с 2014 годом количество избирательных комиссий сокращено на 3105.

7 февраля под председательством Берика Имашева прошло расширенное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором рассмотрены итоги деятельности Центризбиркома за 2018 год и планы на 2019 год, передает Zakon.kz.

Заседание проводилось с участием уполномоченного по правам человека в РК, представителей политических партий, участвовавших в выдвижении кандидатов в новые составы избирательных комиссий. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие также представители территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы и Шымкент.

Открывая заседание, Берик Имашев подчеркнул символичность проведения его во Всемирный день выборов. Установленная на Всеобщей конференции организаторов выборов в 2005 году традиция отмечать первый четверг февраля как Всемирный день выборов направлена на привлечение внимания к вопросу обеспечения избирательных прав граждан.

В 2018 году ЦИК РК провела 15 заседаний и приняла 37 постановлений.

"В прошлом году успешно проведены 3 избирательные кампании: 2 по выборам депутатов маслихатов вместо выбывших, выборы депутатов Сената от новой административной единицы республиканского значения, а также выборы 570 акимов сельского уровня", - говорится в сообщении.

В рамках реализации изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" Центризбирком разработал 14 подзаконных актов, из которых 13 утверждены постановлениями правительства, 1 Указом главы государства.

Кроме того, с целью дальнейшего совершенствования административных процедур в деятельности Центризбиркома, приведение в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство, разработана новая редакция Регламента ЦИК.

"Значительно активизирована работа с регионами, институтами гражданского общества, закреплены нормативно-правовые нормы по совершенствованию обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Разработаны программа дистанционного обучения и тестирования, а также учебно-методические комплексы для обучения членов избирательных комиссий всех уровней, расширена работа по направлению международного сотрудничества", - отметили в ЦИК.

Также отмечалось, что прошедший год стал системообразующим для дальнейшей деятельности Центризбиркома и заложил основу работы 2019 года по повышению правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса, профессионализации кадров, систематизации деятельности членов избиркомов на постоянной профессиональной основе, в т.ч. по работе со списками избирателей, а также взаимодействию с местными исполнительными органами по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями.

Докладывая об итогах формирования новых составов избирательных комиссий в связи с истечением в первом квартале 2019 года пятилетнего срока полномочий, заведующий отделом организации избирательного процесса Даурен Искаков отметил, что маслихатами всех уровней на сессиях с 8 по 15 января текущего года сформированы новые составы комиссий в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Всего сформированы составы 10202 избирательных комиссий: 232 территориальных и 9970 участковых. По сравнению с 2014 годом количество избирательных комиссий сокращено на 3105. В соответствии с нововведениями в выборном законодательстве составы окружных комиссий не формировались.

Численный состав участковых комиссий (от 5 до 11 членов) определялся в зависимости от численности избирателей. Данный дифференцированный подход позволил при сокращении общего числа членов участковых комиссий на 1905, увеличить составы комиссий тех участков, где численность избирателей выше, что оптимизирует все выборные процедуры.

В целом составы избирательных комиссий обновлены на 40,5 %. Более 70 % избранных членов комиссий имеют опыт работы в избирательной сфере. 66,4 % членов избирательных комиссий имеют высшее образование. Средний возраст членов комиссий остался на прежнем уровне 43,8 лет. В то же время количество членов старше 65 лет в областных комиссиях сократилось с 25,7% до 14,3%. Представленность в комиссиях женщин увеличилась до 66,8%. 68,7 % членов комиссий избраны по предложениям шести политических партий, 29,9 % - по предложениям общественных объединений, 1,4 % - по предложениям вышестоящих комиссий.

Также в ходе заседания были утверждены списки наблюдателей от Казахстана, направляемых для осуществления наблюдения за выборами депутатов парламента Молдовы, которые состоятся 24 февраля 2019 года.

Всего в списке 9 наблюдателей, которые примут участие в наблюдении за выборами в составах Миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ и по приглашению ЦИК Молдовы.

Наряду с этим 4 представителя Парламента РК примут участие в наблюдении за выборами в составе делегации от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, 1 – в составе делегации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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