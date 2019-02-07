Пассажир попытался обойти погранконтроль в алматинском аэропорту

У него был запрет на выезд за пределы страны.

В Международном аэропорту Алматы сотрудники Службы авиационной безопасности задержали мужчину. который с поддельным пропуском попытался пройти через КПП, передает Zakon.kz.

Выяснилось, что до этого мужчина 1972 года рождения зарегистрировался на рейс Алматы-Утапао, но пограничный контроль не прошел – он оказался в списке казахстанцев, которым по тем или иным причинам временно ограничен выезд из страны.

"Вероятно, мужчина знал или, по крайней мере, предполагал, что находится в этом списке, но решил во чтобы то ни стало попасть на свой рейс: он надел заранее приготовленный спецжилет, какие носят сотрудники аэропорта, и с поддельным пропуском сторонней организации попытался пройти через контрольно-пропускной пункт", - рассказали в пресс-службе алматинского аэропорта.

Нарушителя сотрудники САБ аэропорта передали представителям линейного отдела полиции.

При наличии какой-либо задолженности по налогам, кредитам, алиментам, либо при ее отсутствии перед вылетом не лишним будет проверить, внесена ли ваша фамилия в Реестр должников, которым временно ограничен выезд из Республики Казахстан. Отныне это можно сделать не только через сайт, но и через Telegram.

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