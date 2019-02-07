До минус 40 опустится температура воздуха в СКО
Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения.
Фото : ДЧС СКО7 февраля 2019, 13:02
Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО распространил информацию о низкой температуре воздуха в регионе на 8 февраля, передает Zakon.kz.
"По данным филиала РГП "Казгидромет", ночью 8 февраля в Северо-Казахстанской области сохраняется местами сильный мороз 40 градусов. Днем ожидается местами метель. Ветер юго-восточный порывы 15-20, местами 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС", - сказано в распространенном сообщении.
На 7 февраля синоптики также предупреждали о сильном морозе в СКО.
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