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"Криминальную пятерку карманников" задержали в Алматы

Злоумышленники реализовывали свой преступный умысел там, где наблюдается массовое скопление людей.

Фото : www.uarp.org7 февраля 2019, 13:17

Очередная "криминальная пятерка" задержана в Алматы 6 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

На территории трех районов мегаполиса сотрудниками оперативно-поискового отдела полиции задержаны карманные воры, специализировавшиеся исключительно хищениях чужого имущества в общественных местах.

"Злоумышленники реализовывали свой преступный умысел там, где наблюдается массовое скопление людей, то есть в торговых домах, центрах, на рынках, базарах. Они, как известно из практики, орудуют группами. На днях сотрудниками нашего подразделения с поличным задержаны карманные воришки. В одном случае была обворована посетительница одного из торговых центров города: подозреваемая – гр. И., 1990 г.р. путем свободного доступа из ее кармана похитила денежные средства в размере 18 тысяч тенге. Спустя некоторое время в торговом доме, что на другом конце города, произошло тождественное преступление, здесь промышлял гр. М., 1991 г.р. Подозреваемый выкрал из кармана женщины портмоне с деньгами и документами. В другом преступном эпизоде пострадал пожилой житель Алматы. У мужчины на перекрестке центральных улиц 38-летняя гр.Е. умыкнула крупную сумму денег. Мужчина долго не мог оправиться от шока. Два других "карманника" пытались поживиться чужим посредством кражи сотовых телефонов", - информировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В ДП еще раз уточнили, что во всех случаях преступники оперсоставом полиции задержаны "по горячим следам" В настоящее время в районных управления полиции проводятся досудебные расследования по ст. 188 УК РК.

Между тем, полиция мегаполиса в очередной раз напоминает гражданам, что необходимо следовать мерам безопасности в общественных местах: нужно быть бдительными и осторожными.


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