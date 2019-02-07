Казахстанские борцы выявляют лучших для отбора на Олимпиаду-2020

В Шымкенте стартовал чемпионат страны.

Чемпионат Казахстана по трем видам борьбы стартовал в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Соревнование также входит в программу Спартакиады.

Одними из первых на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Среди чемпионов есть как знакомые болельщикам, так и новые имена.

По итогам чемпионата страны будут сформированы несколько составов национальной сборной по видам борьбы, которые будут усиленно готовиться к чемпионату мира. Этот турнир с участием лучших борцов планеты пройдет осенью в Астане, и будет отборочным на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

В штатную команду Казахстана по борьбе сейчас входят 28 человек.

Итоги первого соревновательного дня ЧРК по греко-римской борьбе в Шымкенте.

Греко-римская борьба

55кг

1. Корлан Жаканша(Алматы)

2. Амангали Бекболатов(СКО)

3. Жансерик Сарсенбиев ( Жамбылская область)

3. Бауыржан Садуакасов (СКО)

60 кг

1. Мейрамбек Айнагулов (Актюбинская область)

2. Нурболат Темирбаев (Актюбинская область)

3. Олжас Султан (Алматинская область)

3. Ернар Фидахметов (ВКО)

72кг

1. Демеу Жадыраев (Алматинская область)

2. Ибрагим Могамадов (Қарагандинская область)

3. Зелимхан Усманов (СКО)

3. Абунасыр Омирзак (Жамбылская область)

77кг

1. Асхат Дилмухамедов (Алматинская область)

2. Темирлан Шадукаев (Костанайская область)

3. Сатоев Илимдар

3. Асхат Жанбыров (Шымкент)

97кг

1. Алимхан Сыздыков (Шымкент)

2. Ерулан Искаков (Карагандинская область)

3. Олжас Сырлыбай (Кызылординская область)

3. Бахтияр Жылысбай (Карагандинская область)

Также стали известны финалисты в других весовых категориях:

В весовой категории до 63 килограммов в финале сойдутся Жолдыбай Токбаев (Туркестанская область) и Ернур Фидахметов (ВКО).

Мейржан Шермаханбет из Шымкента в весовой категории до 67 кг встретится с одним из самых титулованных "классиков" страны Алматом Кебиспаевым из Астаны.

Чемпион Азии-2017 Максат Ережепов (Атырауская область) проведет схватку за чемпионство в весе до 82 кг с Мирасом Баршылыковым (Костанайская область), в весе до 87 кг встретятся Азамат Кустубаев (Астана) и Хусейн Муцольгов (Карагандинская область).

В самом тяжелом весе 130 кг в финале поборются Дамир Кузембаев (Алматы) и Мансур Шадукаев (Костанайская область).

Альберт Ахметов

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