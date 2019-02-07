Предприниматель из Хромтау заручился поддержкой проектного офиса "Ақтөбе-адалдық аланы"

Ранее данному предпринимателю Палатой была оказана помощь в разрешении земельного вопроса.

Бизнесмена в вопросах прямых закупок стройматериала сопроводит проектный офис"Ақтөбе-адалдық аланы" совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

Саян Жолмухамбетов возводит в городе горняков первый современный многофункциональный Дворец торжеств. Все разрешительные документы на руках. Полным ходом идут работы по заливке фундамента. Проблема возникла на стадии закупа строительных материалов.

"Хотим купить ракушеблок непосредственно у карьера в Мангыстауской области. Выйти на прямую к ним у нас нет возможности. Через посредников, которые сидят в карьере, выходит большая накрутка. Такая же ситуация с вагонами для доставки. Тогда как можно их взять в аренду прямо у КТЖ и у карьера прямым способом без посредников приобрести кирпичи. Тем самым расходы свои мы уменьшаем почти в два раза. Кирпич, который здесь стоит 160 тенге, при прямой поставке мне обойдется по 80-90 тенге. Экономия на лицо. Я покупаю три вагона кирпича",- рассказал предприниматель.

Как рассказали в региональной Палате предпринимателей, сопровождение строительства объекта и закуп строительных материалов будут вести в рамках деятельности проектного офиса "Ақтөбе-адалдық аланы".

"Предприниматель столкнулся с ограничительными барьерами. Обращение предпринимателя мы не оставили без внимания. Совместно с представителями проектного офиса "Ақтөбе-адалдық аланы" мы вывели его на оператора АО "НК "КТЖ", который непосредственно без посредников может заключить с ним договор, предоставить вагоны. Также мы выводим предпринимателя на производителя ракушняка в Мангыстауской области. В этой связи мы уже связались с представителем проектного офиса и сейчас эти вопросы отрабатываем", - рассказал заместитель директора РПП "Атамекен" Руслан Куйшинов.

Стоит отметить, что ранее данному предпринимателю Палатой была оказана помощь в разрешении земельного вопроса в рамках проекта по антикоррупционному сопровождению инвесторов "Protecting business and investment" совместно с Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области.

Потом после открытия проектного офиса проект по защите бизнеса передали в проектный офис "Ақтөбе-адалдық аланы". Теперь деятельность Хромтауского предпринимателя будет совместно с "Атамекен" сопровождаться вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

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