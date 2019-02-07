Внедрить в госорганах casual-пятницу предложил глава АДГСПК

В пилотном режиме такую практику внедрят в АДГСПК.

Руководитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил госсорнагам разрешить сотрудникам ходить на работу по пятницам в стиле casual. Об этом он заявил на коллегии ведомства по итогам работы за 2018 год, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Не нужно стесняться заимствовать лучшее из корпоративного сектора. В этом году в Агентстве будет пилотно апробирована практика casual для так называемой пятницы без дресс-кода. Это пилотно. Знаю, что в корпоративном секторе это работает, в отдельных регионах поднимались вопросы, думаю, что мы его проработаем. Это немаловажно для госслужбы с созданием атмосферы простых и доверительных отношений, помогающих раскрыть потенциал специалистов", - сказал он.

Не обошел стороной Алик Шпекбаев и вопрос этичности госслужащих, отметив, что несмотря на более двукратное сокращение этических правонарушений за последние четыре года, нерешенных проблем в этом вопросе достаточно.

"Полагаю, пора ввести на госслужбе понятие безупречной репутации. Госслужащий должен быть не только кристально чист, но и по-человечески относиться к людям. Какие отношения выстроены в семье внутри, такое же должно быть ко всем. Тогда доверие и авторитет госслужбы в целом поднимется в разы. Если театр начинается с вешалки, то взаимодействие гражданина начинается со звонка. Нередко поднимающий трубку госслужащий даже не представляется, на вопросы отвечает односложно с равнодушием. Чтобы изменить ситуацию мы намерены разработать и внедрить стандарты коммуникативных компетенции госслужащих. В ближайшее время мы направим во все госорганы. Проще говоря, правила общения госслужащих с гражданами. На смену традиционным формам обращения граждан в перспективе должны прийти современные каналы коммуникаций, как Facebook, телеграмм, WhatsApp", - заключил он.

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