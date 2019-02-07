В Кыргызстане не исключили привлечение Атамбаева к уголовной ответственности

Если на суде прозвучат прямые или косвенные показания, его привлекут к ответственности, возбудим дела - секретарь Совбеза.

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева могут привлечь к уголовной ответственности, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Дамир Сагынбаев.

"Если на суде прозвучат прямые или косвенные показания, его привлекут к ответственности, возбудим дела", - сказал секретарь Совбеза на пресс-конференции.

При этом Сагынбаев подчеркнул, что это может произойти в том случае, если парламентом страны будут приняты "соответствующие законы о снятии неприкосновенности". Он также напомнил, что во многих уголовных делах, переданным в суд, фигурируют бывшие высокопоставленные чиновники.

В Кыргызстане в 2018 году произошел крупный коррупционный скандал. Началось все с аварии на единственной в Бишкеке ТЭЦ, которая произошла в январе во время аномальных морозов.

При этом за несколько месяцев до ЧП на ТЭЦ закончили модернизацию. В рамках дела о коррупции были арестованы два бывших премьера, экс-мэр Бишкека, а также бывший министр энергетики и промышленности и ряд других экс-чиновников. Все они были соратниками ушедшего с поста президента в конце 2017 года Алмазбека Атамбаева. Бывший президент взял на себя политическую ответственность за все стратегические решения, принятые по модернизации ТЭЦ.

Между тем в декабре 2018 года парламент Кыргызстана принял в первом чтении законопроект о возможности привлечения к ответственности экс-президента. Пока что, по законодательству, экс-президент обладает полным правовым иммунитетом, которого не может быть лишен ни при каких обстоятельствах. Эти изменения в законе могут коснуться лишь Атамбаева, который единственным из всех президентов Киргизии в положенный конституцией срок мирно покинул свою должность. Два других экс-президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — покинули страну вместе со своими семьями после госпереворотов 2005 и 2010 годов.

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