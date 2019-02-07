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Как получить молодой семье жилье в Казахстане

Первый параметр, который был определен, это возраст - до 29 лет, что соответствует законодательству.

Фото : inform.kz7 февраля 2019, 14:34

Министр общественного развития РК Дархан Калетаев назвал предварительные параметры для получения молодыми семьями квартир, передает МИА "Казинформ".

"Мы, со стороны нашего министерства, разработали примерные параметры для лиц, которые могут претендовать на данную категорию жилья. Обсуждаем этот вопрос совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством (национальной) экономики. Я думаю, что до конца месяца эти параметры будут утверждены", - сказал Дархан Калетаев, выступая на "круглом столе" по вопросам реализации Закона РК "О государственной молодежной политике" в Сенате.

По его словам, первый параметр, который уже определен - это возрастной ценз.

"Первый параметр, который был определен, это возраст - до 29 лет, что соответствует законодательству. Второй параметр - это работа, то есть человек должен обязательно работать", - сказал Дархан Калетаев.

Также, по его информации, определена и примерная площадь таких квартир.

"В этом году квадратура жилья предполагается до 40-50 кв. м типовых домов для строительства. Сейчас нет с такой квадратурой домов, поэтому в первый год принято решение покупать на рынке жилья. Акиматы городов будут покупать на рынке квартиры", - пояснил министр.

Президент Казахстана ранее на открытии Года молодежи дал поручение предоставлять 1000 квартир в год молодым семьям в Астане, Алматы Шымкенте.


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