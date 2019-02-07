В Астане 8 января ночью сохранится сильный мороз 35-37 градусов.

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

8-10 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман. 9-10 февраля местами гололед, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

8 января ночью в Акмолинской области сохранится сильный мороз 35-40 градусов. Днем местами низовая метель, ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с.

В Астане 8 января ночью сохранится сильный мороз 35-37 градусов.

Вероятность шторма 85-90%.

8 февраля в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Утром и днем ветер южный 15-20 м/с.

В Костанае днем 8 февраля ожидается низовая метель, ветер южный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

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