В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Астане 8 января ночью сохранится сильный мороз 35-37 градусов.
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
8-10 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман. 9-10 февраля местами гололед, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
8 января ночью в Акмолинской области сохранится сильный мороз 35-40 градусов. Днем местами низовая метель, ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с.
В Астане 8 января ночью сохранится сильный мороз 35-37 градусов.
Вероятность шторма 85-90%.
8 февраля в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Утром и днем ветер южный 15-20 м/с.
В Костанае днем 8 февраля ожидается низовая метель, ветер южный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
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