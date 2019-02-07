Первый Центр долголетия открыт в Караганде

Главная цель открытия центра – вовлечь людей пенсионного возраста в активную интеллектуальную, творческую, общественную жизнь.

Сегодня инициативе партии "Нұр Отан" и Ассамблеи народа Казахстана в Доме дружбы города Караганды торжественно открыт первый в стране "Центр активного долголетия" для граждан пенсионного возраста в рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардақтайық", передает Zakon.kz.

Главная цель открытия центра – вовлечь людей пенсионного возраста в активную интеллектуальную, творческую, общественную жизнь.

Для них на постоянной основе будет организовано уроки здорового образа жизни, йоги, фитнеса, компьютерной грамотности, государственного и английского языков.

Совместно с общественными объединениями еженедельно будут проводиться бесплатная юридическая, психологическая консультация и мастер-классы в кабинете развития народного творчества.

На торжественном открытии принимали участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Фракции партии "Нұр Отан" Альберт Рау, Гульнара Бижанова, Светлана Бычкова, пенсионеры, представители этнокультурных обьединений, областного Совета общественного согласия и жители города.

Посетители Центра отметили что открытие Центра направлено на вовлечение пожилых людей в активную жизнь, использование их потенциала и обеспечение преемственности поколений.

- Поэтому достойная и активная старость является одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана. "Наш нравственный долг – создать достойные условия для активного долголетия", - сказала ветеран партии "Нұр Отан" Рымбала Омарбекова.

"Это очень важное событие, центр создаёт условия для самореализации и участия в общественной жизни людям старшего возраста. Сегодня в этом же Доме дружбы созданы все условия", - прокомментировала заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, член партии Деспина Касапиди.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!