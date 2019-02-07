Больше суток пассажиры рейса Алматы-Дубай прождали свой вылет

В 16.00 диспетчерская служба аэропорта получила от авиакомпании уведомление о переносе рейса по техническим причинам на 5.05 утра 7 февраля.

Рейс а/к FlyDubai переносился минимум четыре раза по техническим причинам, не связанным с деятельностью аэропорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По расписанию рейс Алматы-Дубай а/к FlyDubai должен был вылететь из аэропорта Алматы 6 февраля в 04.50 утра. С некоторой задержкой пассажиров пригласили на регистрацию, а затем доставили на борт самолета. В 9.30 их попросили покинуть салон – как оказалось, закончилось максимально допустимое полетное время экипажа, вылет перенесли на 22.00.

В 16.00 диспетчерская служба аэропорта получила от авиакомпании уведомление о переносе рейса по техническим причинам на 5.05 утра 7 февраля. Стало известно, что в то время, когда пассажиры находились на борту лайнера, экипаж уже выявил неисправность генератора. Далее авиакомпания переносила время вылета по технической причине еще дважды. В итоге борт вылетел из аэропорта Алматы сегодня в 9.56.

Международный аэропорт Алматы приносит извинения за неудобства пассажирам, столько времени ожидавших вылета и не имевших возможности в полной мере озвучить свои вопросы и претензии представителям авиакомпании и получить от них четкие объяснения причин столь длительной задержки рейса.

Данную ситуацию администрация Международного аэропорта Алматы сразу же взяла на контроль, запросив у авиакомпании FlyDubai официальное разъяснение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!