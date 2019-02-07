Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Управление юстиции Алатауского района Алматы переехало

Это связано с запланированной оптимизацией бюджетных средств.

Фото : Almaty.tv7 февраля 2019, 15:54

Пресс-служба Департамента юстиции Алматы оповещает население города о смене места расположения Управления юстиции Алатауского района, передает Zakon.kz.

"Департамент юстиции города Алматы информирует, что в связи с запланированной оптимизацией бюджетных средств, Управление юстиции Алатауского района города Алматы изменило своё местонахождение, и располагается по следующему адресу: Алматы, пр. Абылай хана 56", - сказано в распространенном сообщении.

Теперь прием документов и обращений физических и юридических лиц будет проводиться по вышеуказанному адресу.

Телефон для справок: 273-80-86, внутренний номер 765.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты