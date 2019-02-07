Управление юстиции Алатауского района Алматы переехало
Это связано с запланированной оптимизацией бюджетных средств.
Фото : Almaty.tv7 февраля 2019, 15:54
Пресс-служба Департамента юстиции Алматы оповещает население города о смене места расположения Управления юстиции Алатауского района, передает Zakon.kz.
"Департамент юстиции города Алматы информирует, что в связи с запланированной оптимизацией бюджетных средств, Управление юстиции Алатауского района города Алматы изменило своё местонахождение, и располагается по следующему адресу: Алматы, пр. Абылай хана 56", - сказано в распространенном сообщении.
Теперь прием документов и обращений физических и юридических лиц будет проводиться по вышеуказанному адресу.
Телефон для справок: 273-80-86, внутренний номер 765.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957122-d0981a50e3b2e02413c3885913c1e37c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...