Управление юстиции Алатауского района Алматы переехало

Это связано с запланированной оптимизацией бюджетных средств.

Пресс-служба Департамента юстиции Алматы оповещает население города о смене места расположения Управления юстиции Алатауского района, передает Zakon.kz.

"Департамент юстиции города Алматы информирует, что в связи с запланированной оптимизацией бюджетных средств, Управление юстиции Алатауского района города Алматы изменило своё местонахождение, и располагается по следующему адресу: Алматы, пр. Абылай хана 56", - сказано в распространенном сообщении.

Теперь прием документов и обращений физических и юридических лиц будет проводиться по вышеуказанному адресу.

Телефон для справок: 273-80-86, внутренний номер 765.

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