Курс доллара снова подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,38 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,38 тенге за доллар при объеме торгов 85 050 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,97 тенге за доллар (+1,38 тенге), суммарный объем торгов – 113 900 тыс. USD (-27 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 429,30 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7430 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7430 тенге за рубль (+0,0004 тенге), суммарный объем торгов – 5 000 тыс. рублей (-58 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 378,8-380,5 тенге, евро - 429-431,5 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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