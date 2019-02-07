Как избежать пожара из-за печей в частных домах

Следуя простым рекомендациям, можно сохранить жизнь себе и своим детям.

Пожарные напомнили, какой должна быть печь в частном доме, чтобы она была безопасной, передает Zakon.kz.

При использовании печей в холодный зимний период для согрева помещений нужно учитывать все детали.

Во-первых, стоит обратить внимание на саму конструкцию печи. Она должна соответствовать минимальным параметрам по длине, высоте, объему дымохода, как это указано на картинке.

При эксплуатации печного отопления запрещается топить тем топливом, которое не предназначено для того или иного вида печи, применять для розжига печей бензин, керосин, дизтопливо, топить печи с открытыми дверцами.

Опасно оставлять без присмотра топящиеся печи.

"Гражданам необходимо помнить простые правила. Не оставляйте дома детей без присмотра взрослых; не доверяйте детям топку печей и присмотр за ними; не перекаливайте печь; не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости; не сушите над плитой печи одежду и дрова; не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели, не перегружайте электросети", - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожарные рекомендуют не сушить и не складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 0,5 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и прочие вещества и материалы.

Также не стоит использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно звонить по телефону 101 или 112.

За последнее время произошел ряд пожаров, унесших жизнь людей.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

Утром 7 февраля в Павлодарской области из-за отравления угарным газом погибла вся семья

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!