Сложность открытия Китая для яичных производителей республики заключается в том, что китайцы в ответ просят открыть рынок Казахстана для их продуктов птицеводства.

Миллиард яиц Казахстан может экспортировать в 2019 году. Такие данные озвучил во время расширенного заседания в министерстве сельского хозяйства Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках отраслевой программы по развитию птицеводства в 2018 году было произведено более 5,6 млрд штук куриных яиц, что почти на 10% больше уровня 2017 года. Впервые экспортировано 602 млн штук – почти в два раза больше по сравнению с 2017 годом (для сравнения в 2016 году – 152 млн штук, 2015 году – 113 млн штук, 2014 году – 55 млн штук).

"Максим, мы сможем на этот год 1 млрд яиц на экспорт отправить?" - спросил Шукеев у главы ассоциации яичных производителей Максима Божко, на что получил утвердительный ответ.

В итоге министр сельского хозяйства установил индикатор в 1 млн яиц, отправленных на экспорт. Попросил всех обратить на это внимание, открывать новые рынки и помогать в увеличении производства в областях. Добавив, что министерство со своей стороны будет оказывать поддержку.

Максим Божко не растерялся и сразу попросил министра открыть Китай не только для мясных производителей, чтобы у производителей яиц тоже был большой рынок сбыта.

"Гульмира Султанбаевна, - обратился Шукеев к Исаевой. - Китай по куриным яйцам нам надо пробивать тоже. И по мясу птицы. Вот Россия пробилась. Видели сообщение?"

Вице-министр утвердительно кивнула, добавив, что сложность открытия Китая для яичных производителей заключается в том, что китайцы в ответ просят открыть рынок Казахстана для продуктов их птицеводства.

"Поэтому здесь мы по другому пути идём", - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!