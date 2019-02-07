Парочка воров представлялась сотрудниками коммунальных служб в Актобе
Полицейские задержали сообразительную семейную пару.
Фото : pixabay.com/7 февраля 2019, 16:44
Сотрудники полиции при проведении оперативных мероприятий по раскрытию квартирных краж задержали семейную пару, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, они нестандартно подходили к осуществлению своих недобрых намерений.
"7 февраля примерно в 09 часов в частном доме по ул. Кулумбетова совершена кража, где злоумышленники сорвав решетку путем обжатия пластикового окна проникли в дом. Были похищены золотые изделия, деньги и посуда. Недалеко места происшествия сотрудниками криминальной полиции Управления внутренних дел задержаны мужчина и женщина, жители Актобе", - сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.
Служители правопорядка установили, что подозреваемые были одеты в спецодежду, стучались в дома. Если в доме были люди, представлялись сотрудниками коммунальных служб.
Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж и решают вопрос об избрании меры пресечения.
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