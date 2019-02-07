Парочка воров представлялась сотрудниками коммунальных служб в Актобе

Полицейские задержали сообразительную семейную пару.

Сотрудники полиции при проведении оперативных мероприятий по раскрытию квартирных краж задержали семейную пару, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, они нестандартно подходили к осуществлению своих недобрых намерений.

"7 февраля примерно в 09 часов в частном доме по ул. Кулумбетова совершена кража, где злоумышленники сорвав решетку путем обжатия пластикового окна проникли в дом. Были похищены золотые изделия, деньги и посуда. Недалеко места происшествия сотрудниками криминальной полиции Управления внутренних дел задержаны мужчина и женщина, жители Актобе", - сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

Служители правопорядка установили, что подозреваемые были одеты в спецодежду, стучались в дома. Если в доме были люди, представлялись сотрудниками коммунальных служб.

Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж и решают вопрос об избрании меры пресечения.

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