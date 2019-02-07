Сенатор Арашуков пожаловался на содержание в камере с террористом

Испачкали мое имя на всю страну - сенатор.

Обвиняемый в участии в ОПС и заказных убийствах сенатор Рауф Арашуков пожаловался, что его содержат в одной камере с осужденным по делу о теракте, передает РБК.

"Меры заказного характера"

Член Совета Федерации Рауф Арашуков, который обвиняется в участии в организованном преступном сообществе и двух заказных убийствах в Карачаево-Черкесии, заявил, что знал о готовящемся​ задержании. Об этом он заявил на заседании в Мосгорсуде, который в четверг, 7 февраля, отклонил апелляцию на его арест.

"Я за три дня был в курсе всех этих мер заказного характера, которые готовились. Если бы я хотел убежать, у меня было время убежать. Я в воскресенье знал, что будет спецоперация, и меня будут задерживать", — заявил Арашуков, который был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

"Думаю, что если бы Рауф Раулевич действительно за три дня знал о готовящемся задержании, мы бы его сегодня здесь не наблюдали", — заявил на заседании представитель генпрокуратуры Дмитрий Денев, рассуждая о возможности Арашукова скрыться за рубежом — власти предполагают, что у него может быть действующий вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. 28 января, то есть еще за два дня до задержания Арашукова, его защитник Сергей Шишов обратился в СКР с требованием допустить его до следственных действий с доверителем, заявил сам Шишов в ходе заседания. Однако впоследствии о задержании Арашукова адвоката так и не уведомили; о произошедшем он узнал из СМИ. При задержании сенатора были допущены "фундаментальные нарушения", - убежден защитник.

Сокамерник террориста

По словам Арашукова, сейчас он содержится в СИЗО "Лефортово" в одной камере с осужденным по делу о теракте. "После карантина я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье, по терроризму. Я, действующий член Совета Федерации! Где такое возможно?" — заявил Арашуков.

В течение пяти дней во время карантина Арашуков не получал передач, а от тюремной пищи отказался, рассказал он. "Это более похоже на карцер — я сам не видел, но раньше мне о них рассказывали. Я сидел безо всякого внимания. Зная, что я отказался от их тюремной еды, мне в течение пяти дней не передали ни одну передачу — ни еды, ни вещей. В каких вещах я поступил в СИЗО, в тех и сижу", — заявил сенатор, добавив, что к нему также не допускали защитников.

"Испачкали мое имя на всю страну. Любому можно заехать сейчас в нашу республику, даже ребенку, и все там знают нашу семью. Такую чушь придумывать и грязью поливать — это нечеловечно. У нас самая лучшая страна, сильная, демократичная. Зачем такими вещами пачкаться?" — прокомментировал Арашуков свое преследование.

Оправданный свидетель

Следствие подтверждает причастность Арашукова к заказным убийствам показаниями одного из предполагаемых киллеров, Расула Аджиева. Этот человек обвинялся в убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова, однако в 2012 году был оправдан судом, указала в ходе заседания адвокат сенатора Анна Ставицкая. Спустя шесть лет он явился с повинной и дал показания на Арашукова, однако никаких доказательств достоверности этих показаний не существует, тогда как непричастность Аджиева к убийству подкреплена действующим судебным решением, подчеркнула адвокат. По ее мнению, подозрения в адрес Арашукова на данный момент не имеют никаких разумных обоснований.

Необходимость "обязательной, полной" изоляции Арашукова обусловлена его развитыми коррупционными связями, а также тем, что он уже однажды избил свидетеля по делу об убийствах, возражал следователь Андрей Горбарчук. ​

СКР вменяет Арашукову участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и два эпизода убийства — лидера "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба преступления были совершены в 2010 году, их исполнители давали показания на Арашукова по меньшей мере с 2012 года, следовало из материалов, изученных ранее РБК. Также Арашукову вменяется давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) в связи с нападением на одного из свидетелей по делу об убийствах Руслана Карданова. По делу также объявлен в розыск зять Арашукова Руслан Агоев, который, по версии следствия, был посредником при убийстве Жукова.

В рамках дела об ОПС также арестован отец сенатора, советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков. СКР считает его организатором хищения природного газа на сумму более 31 млрд руб. По эпизоду, связанному с мошенничеством, арестованы еще пятеро топ-менеджеров региональных структур "Газпрома", еще двое объявлены в розыск.

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