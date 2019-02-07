Законопректы по вопросам модернизации судебной системы рассмотрели сенаторы

В частности, рассмотрен проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено 1 ноября 2017 года в Астане.

Основной целью законопроекта является оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

Соглашение предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа.

Также сенаторы рассмотрели проект закона "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц".

Соглашение, совершенное в Астане 1 ноября 2017 года, направлено на выдачу каждым договаривающимся государством лица, находящегося на его территории, которое разыскивается в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение на территории запрашивающей стороны за преступления, влекущие выдачу.

Кроме того, рассмотрне проект закона "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц".

В соответствии с положениями Соглашения передача может быть осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его законного представителя и согласии обеих Сторон на передачу. Каждая Сторона вправе в соответствии со своим национальным законодательством осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении переданного осужденного лица.

Комитет обсудил также проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"

Целью законопроекта является модернизация судебной системы, качественное развитие и обновление судейских кадров.

Проектом Конституционного закона упраздняются президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов. Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, в котором принимают участие судьи областного суда и судьи районных судов соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

В компетенцию расширенного пленарного заседания областного суда предлагается отнести рассмотрение вопросов делегирования двух судей местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного суда, рассмотрение кандидатуры судей в состав Высшего судебного совета, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и вынесение соответствующих рекомендаций расширенному пленарному заседанию Верховного суда.

При Высшем судебном совете для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри, которое состоит из шести судей, представителей общественности и одного члена Высшего судебного совета из числа судей, имеющих право совещательного голоса.

Законопроектом устанавливаются основания для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи:

- представление председателя Верховного суда;

- решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда;

- сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся по итогам проверок;

- решения комиссий по судейской этике.

Проектом вводится кадровый резерв на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда, который формируется Комиссией по кадровому резерву при Высшем судебном совете

Также сенаторы рассмотрели проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы".

В закон "Об образовании" вносится дополнение, предусматривающее компетенцию Верховного суда РК по отношению к Академии правосудия.

Законопроектом предусматриваются и дополнения в закон "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан", предусматривающие, что Высший судебный совет рассматривает вопросы освобождения от занимаемых должностей судей за совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение требований Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и формирует ежегодный национальный доклад о состоянии судейских кадров в судебной системе.

Проектом закона устанавливается оплата труда членов Совета из числа ученых-юристов и адвокатов, которая производится за счет средств, выделенных Совету из республиканского бюджета.

В закон "О государственной службе Республики Казахстан" вносится дополнение, предусматривающее, что лица, окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в уполномоченном органе по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Верховного суда, местных и других судов и в его территориальных подразделениях в соответствии с законодательством РК о государственной службе в течение одного года после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом без проведения конкурса.

Документы переданы на рассмотрение палаты.

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