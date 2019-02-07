Акимат Туркестанской области перечислил однодневную зарплату пострадавшей от пожара семье

В области проживают более 134 тысяч многодетных семей.

Недавно в Астане произошла большая трагедия, которая унесла жизни пятерых девочек в Астане. В связи с этим, в аппарате акима Туркестанской области приняли решение оказать помощь и перечислить однодневную заработную плату семье Ситер, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что гибель детей - это невосполнимая утрата не только для семьи, но и для всех нас. Аким области также подчеркнул, что в регионе будет усилена работа по поддержке многодетных и молодых семей.

Отметим, на сегодняшний день в Туркестанской области проживают более 134 тысяч многодетных семей. Регион лидирует и по количеству матерей-героинь. К примеру, на сегодня в области 19 тыс. матерей обладательницы подвески "Алтын алқа", 31 854 — "Күміс алқа". Этим семьям со стороны государства оказывается соответствующая поддержка, выплачиваются пособия.

Кроме того, по итогам прошлого года в области на 35,9% снизился показатель материнской смертности.

Напомним, Туркестанская область также лидирует в республике по рождаемости и естественному приросту населения.

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