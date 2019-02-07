На Совете безопасности с участием Назарбаева обсудили вопросы нацбезопасности
По итогам заседания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Заседание Совета Безопасности под председательством главы государства прошло 7 февраля, передает Zakon.kz.
"В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены ход реализации Стратегии национальной безопасности и задачи на предстоящий период, а также вопросы социально-экономического развития Кызылординской области", - сказано в сообщении Акорды.
В рамках обсуждения была отмечена важность обеспечения скоординированных действий государственных органов при осуществлении мероприятий Стратегии национальной безопасности и подчеркнута необходимость своевременной выработки упреждающих мер в данной сфере.
По итогам заседания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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