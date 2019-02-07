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Министр нацэкономики 10 лет платил ипотеку: Это было достаточно тяжело

В связи с этим министр посоветовал молодежи перед принятием решений соизмерять свои финансовые возможности.

Фото : Алау7 февраля 2019, 17:19

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов признался, что погашение в течение 10 лет ипотечного кредита было для него "достаточно тяжело". Такое признание он сделал в ходе "круглого стола" в Сенате по вопросам молодежной политики, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Я в прошлом году закончил выплату своего 10-летнего ипотечного кредита, то есть в 2008 году взял и в прошлом году выплатил, и это достаточно тяжело было", - сказал глава МНЭ, отвечая на вопросы участников.

В связи с этим министр посоветовал молодежи перед принятием решений соизмерять свои финансовые возможности.

"Нужно всегда соизмерять свои возможности. У нас есть арендное жилье. Да, исходя из нашего менталитета, мы все стремимся к собственному жилью. Но, во-первых, ты привязан очень сильно, у тебя к середине этого периода наступает психологическая усталость, потому что большую часть месячного дохода ты должен отдавать в ипотеку. Удешевлять ипотеку можно насколько это возможно, все равно люди, которые заняли эти деньги, могут не соизмерить свои возможности в тяжелой жизненной ситуации. Поэтому нужно другими глазами на этот вопрос посмотреть", - сказал Тимур Сулейменов.

По его мнению, к вопросу покупки жилья нужно подходить с учетом достаточной трудовой мобильности.

"Сегодня ты в Атырау, завтра в Павлодаре, послезавтра - в Алматы - поэтому нужно смотреть на арендное жилье другими глазами и именно в нем, на мой взгляд, и есть для молодежи выход", - добавил Тимур Сулейменов.


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