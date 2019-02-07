Иностранцы все равно будут поставлять мясо птицы на наш рынок, но выбор должен быть за населением – Шукеев.

Одна из самых импортозависимых статей в области сельского хозяйства Казахстана – мясо птицы. Об этом во время расширенного заседания в министерстве сельского хозяйства сообщил Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2018 году произведено 191 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,3% превышает уровень 2017 года. В Акмолинской области запущена крупнейшая в Центральной Азии бройлерная птицефабрика мощностью первой очереди в 25 тыс. тонн мяса птицы в год, с доведением до 60 тыс. тонн.

"По мясу птицы у нас какой индикатор на следующий год?" - поинтересовался у своего первого заместителя Умирзак Шукеев.

"Мы вводим 12 проектов модернизации действующих птицефабрик", - ответил Арман Евниев.

"Мясо птицы, это одна из наших импортозависимых статей, глава государства обратил на это внимание. Нам надо закрыть эту потребность быстрей", - отметил министр.

Директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов пояснил, что на 2019 год был определен индикатив производства в 230 тыс. тонн. Причем основной рост производства ожидается за счет ввода в эксплуатацию второй очереди Макинской птицефабрики и расширения других компаний.

"Я знаю, что все птицефабрики в стране хотят расширяться. Меньше 7 тыс. (объем производства – от авт.) они не конкурентные, поэтому просят помощи. Давайте кредитовать их, помогать, надо восстановить в конце концов Комсомольскую птицефабрику, тоже мы никак не можем. Вот эти задачи давайте решим в этом году по мясу птицы. Это принципиальная позиция. Вот из 5-6 позиций импортных по мясу птицы у нас самый большой вопрос, который надо закрывать", - сказал Шукеев.

Он также отметил необходимость проведения работы с населением, чтобы казахстанцы могли отличить отечественную продукцию от зарубежной, и покупали местные продукты.

"Потому что мы закрыть эту квоту ВТОшную не можем. Они все равно будут поставлять его на наш рынок, но выбор должен быть за населением. Должна быть маркетинговая работа, популяризация. Это уже больше к ассоциации вопросы и самим птицефабрикам", - добавил Шукеев.

Арман Евниев, в свою очередь, заверил министра, что реализация 12 проектов модернизации птицефабрик позволит Казахстану закрыть потребность в импорте мяса птиц.

Татьяна Ковалева, Астана

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