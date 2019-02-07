Российские ведьмы провели "круг силы" в поддержку Владимира Путина

Магическую поддержку оказали представительницы оккультных организаций.

Оккультная организация "Империя сильнейших ведьм" провела обряд "Внеурочный магический круг" в поддержку России и лично президента Владимира Путина, передает Zakon.kz со ссылкой на "Настоящее время".

Российские ведьмы провели "круг силы" в поддержку президента своей страны.

В "Империи ведьм" решили, что президент России Владимир Путин, даже получив на последних выборах 77% голосов, все равно очень нуждается в магической поддержке.

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