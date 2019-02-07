Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шукеев научил Тажибаева выступать на публике

Мне жалко времени, когда читают.

Фото : hacklive.ru7 февраля 2019, 17:55

Умирзак Шукеев показал председателю правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Улану Тажибаеву как надо выступать на публике во время расширенного заседания министерства сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Тажибаев выступал с докладом о ходе реформирования аграрной науки. Но уже на восьмом слайде его перебил министр сельского хозяйства

"Читать не интересно. Мне жалко времени, когда читают. У нас интерактив. Давайте обсуждать, это же коллегия. Рабочие вопросы", - сказал Умирзак Шукеев и еще раз пересказал информацию, но уже своими словами (кстати, так действительно было понятней).

"Здесь говорится, что НИИ больше не будут работать на полку. То, что творится в лабораториях, компьютерах и лабораториях, будет изменено. То, что нам талмуды такие приносили, это нам вообще не интересно. Я, когда в НИИ захожу, я говорю "это не интересно, ребята. Если вы умеете, что-то делать, идите на поле, в центры распространения знаний, покажите там. Весной посейте, все лето работайте, осенью покажите", - рассказал министр.

Он отметил, что теперь каждый научно-исследовательский институт будет иметь центр распространения знаний, куда будут приглашаться фермеры, и именно они будут давать оценку новым разработкам. Помимо этого, подразумевается обратная связь. То есть фермеры ставят задачи перед ученными, а ученные ищут решение.

"Вот так надо объяснять, чтобы это было интерактивно", - заключил Шукеев.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты