Шукеев научил Тажибаева выступать на публике

Мне жалко времени, когда читают.

Умирзак Шукеев показал председателю правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Улану Тажибаеву как надо выступать на публике во время расширенного заседания министерства сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Тажибаев выступал с докладом о ходе реформирования аграрной науки. Но уже на восьмом слайде его перебил министр сельского хозяйства

"Читать не интересно. Мне жалко времени, когда читают. У нас интерактив. Давайте обсуждать, это же коллегия. Рабочие вопросы", - сказал Умирзак Шукеев и еще раз пересказал информацию, но уже своими словами (кстати, так действительно было понятней).

"Здесь говорится, что НИИ больше не будут работать на полку. То, что творится в лабораториях, компьютерах и лабораториях, будет изменено. То, что нам талмуды такие приносили, это нам вообще не интересно. Я, когда в НИИ захожу, я говорю "это не интересно, ребята. Если вы умеете, что-то делать, идите на поле, в центры распространения знаний, покажите там. Весной посейте, все лето работайте, осенью покажите", - рассказал министр.

Он отметил, что теперь каждый научно-исследовательский институт будет иметь центр распространения знаний, куда будут приглашаться фермеры, и именно они будут давать оценку новым разработкам. Помимо этого, подразумевается обратная связь. То есть фермеры ставят задачи перед ученными, а ученные ищут решение.

"Вот так надо объяснять, чтобы это было интерактивно", - заключил Шукеев.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!