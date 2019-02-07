В Костанае завершилось расследование гибели электрика
Установлено, что работодателем были допущены нарушения.
Фото : million-wallpapers.ru7 февраля 2019, 18:00
Расследование гибели электрика на подстанции завершилось в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ng.kz.
Несчастный случай произошел 8 января, около 13.00. Двадцатилетний электрик производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.
- Расследование закончилось, - сообщил "НГ" сегодня, 7 февраля, заместитель руководителя управления по инспекции труда Бахытжан Макеев. - Смерть электрика была связана с производственной деятельностью. Работодателем - ТОО "МежРегионЭнергоТранзит" - были допущены нарушения. По результатам расследования были вынесены предписания по устранению причины несчастного случая. За работодателем остается возмещение ущерба в полном объеме.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957148-cb8cdf23eea2c9251b45f8bac500086e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...