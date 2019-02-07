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В Костанае завершилось расследование гибели электрика

Установлено, что работодателем были допущены нарушения.

Фото : million-wallpapers.ru7 февраля 2019, 18:00

Расследование гибели электрика на подстанции завершилось в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ng.kz.

Несчастный случай произошел 8 января, около 13.00. Двадцатилетний электрик производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.

- Расследование закончилось, - сообщил "НГ" сегодня, 7 февраля, заместитель руководителя управления по инспекции труда Бахытжан Макеев. - Смерть электрика была связана с производственной деятельностью. Работодателем - ТОО "МежРегионЭнергоТранзит" - были допущены нарушения. По результатам расследования были вынесены предписания по устранению причины несчастного случая. За работодателем остается возмещение ущерба в полном объеме.


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