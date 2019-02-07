Шукеев: Большую зарплату должен получать тот, кто вносит больше вклада
Пришло новое поколение и необязательно директор института получает больше всех зарплату. Какой-то ученый, который вносит больше вклада, должен получать больше, чем директор - Шукеев.
Фото : pxhere.com7 февраля 2019, 18:03
Большую зарплату должен получать тот, кто вносит больше вклада. Об этом сегодня во время расширенного заседания министерства сельского хозяйства сказал Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.
За последнее время количество научно-исследовательских институтов снизилось с 23 до 13. А снято было 19 руководителей.
Министр также отметил проблему старения кадров в аграрной науке, и существующую дедовщину внутри институтов.
"Так не должно быть. Поэтому мы это дело тоже ломаем сейчас. Пришло новое поколение и необязательно директор института получает больше всех зарплату. Какой-то ученый, который вносит больше вклада, должен получать больше, чем директор. Не рангу, а по реальному взносу в общее дело. Для этого нам пришлось поменять кадры. 19 руководителей институтов поменяли. Ну правильно. Это неизбежный процесс", - сказал он.
Татьяна Ковалева, Астана
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