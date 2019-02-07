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Пьяный житель ВКО попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Также осужденному назначено принудительное лечение от алкоголизма и химическая кастрация.

Фото : YÜKLE.MOBİ7 февраля 2019, 18:15

В Урджарском районе мужчина завел девочку в безлюдное место и начал раздевать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Elitar.kz.

- На крики девочки о помощи окликнулись Архат и Мерхат Жакмановы и преступные деяния гражданина С. были пресечены, а свидетель Токтаргазы Кайракпаев задержал пытавшегося сбежать насильника, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Ему также пожизненно запретили занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Кроме того, осужденному назначено принудительное лечение от алкоголизма, а также химическая кастрация.

Приговор не вступил в законную силу.


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