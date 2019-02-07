В последнее время в отношениях между Италией и Францией возникла определенная напряженность в связи с высказываниями некоторых итальянских политиков.

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг, сообщает РИА Новости.

В последнее время в отношениях между Италией и Францией возникла определенная напряженность в связи с высказываниями некоторых итальянских политиков.

"Франция и Италия объединены общей историей, они разделяют одну судьбу. Они вместе строили единую Европу и работали во имя мира. Франция глубоко привязана этим дружеским отношениям, которые питают взаимодействие во всех областях и сближают наши народы. Франко-итальянская дружба как никогда необходима для решения задач, стоящих перед нами в XXI веке", - говорится в сообщении министерства.

Там отмечается, что "в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений".

"Прецедентов такому не было с окончания войны. Одно дело - иметь разногласия по одному поводу, а другое - инструментализировать отношения в избирательных целях", - подчеркивают в МИД Франции.

В коммюнике говорится, что "последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию", "они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа".

"В связи с этой беспрецедентной ситуацией французские власти приняли решение отозвать посла Франции в Италии для консультаций. Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении", - заключают в министерстве.

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